2020-01-22T19:12:41+03:00
Общество

В Нижегородской области будет создан крупнейший образовательный центр

Соответствующее соглашение подписал губернатор региона Глеб Никитин с ГК «Просвещение»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Образовательный центр, рассчитанный на 4550 обучающихся, будет состоять из трех учебных корпусов и одного центра допобразования в городе Бор. В областном центре корпуса разместят на бульваре Южном, в Верхних Печерах и в районе улиц Победной и Машинной. В строительство центра предполагается вложить около 6,2 млрд рублей, срок сдачи в эксплуатацию — 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

В центре будет применяться концепция двух ступеней — первая ступень объединит учеников 5−7 классов; вторая — старшеклассников, для которых важно профориентация и подготовка по профилю. Автором концепции выступает группа компаний «Просвещение» при участии министерства имущественных и земельных отношений и министерства образования, науки и молодежной политики региона. Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным для школьников.

«Считаю, что сегодня был совершен своего рода прорыв в образовательной сфере, не только в городе, но и в в масштабах страны. Нигде, кроме Нижнего Новгорода, нет таких концессионных проектов», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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