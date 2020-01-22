2020-01-22T19:00:30+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде начали печь «блокадный хлеб»

Всего в рамках акции планируется выпечь более трех тысяч буханок
Елена ЛАЗАРЕВА
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Завтра в Нижегородской области будет дан старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб», посвященной 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

По замыслу организаторов, акция должна сплотить россиян всех возрастов, напомнить о подвиге и трагедии жителей блокадного Ленинграда. Символ акции — кусочек блокадного хлеба весом в 125 грамм, суточный паек, который получали блокадники в самые тяжелые дни. В нашем регионе блокадный хлеб будет выпекать предприятие «Сормовский хлеб».

На предприятии сразу подчеркнули, что сделать хлеб совершенно аутентичным невозможно, так как ленинградские пекари добавляли в драгоценный хлеб и мороженую картошку, и отруби, и опилки. Но дело не в качестве хлеба, а в его количестве — с помощью акции «Блокадный хлеб» организаторы хотели показать, какой ценой выживали жители в осажденном городе.

Всего планируется выпечь более трех тысяч буханок блокадного хлеба, состоящего в основном из ржаной муки с добавлением небольшого количества пшеничной муки и солода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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