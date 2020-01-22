На реконструкцию нижегородского парка потратят 4 миллиарда рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:38:55+03:00

По проекту благоустройства парка «Швейцария», работы будут проходить в два этапа

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Сегодня на заседании комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике депутаты внесли изменения в бюджет города на текущий и следующий годы. Речь идет о дополнительных 4 млрд рублей, которые получит областная столица в виде межбюджетного трансфера на реконструкцию парка «Швейцария».

Средства поступят в область неравными долями в 2020 и 2021 году — 1,3 млрд и 2,7 млрд рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы со ссылкой на директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина.

Председатель постоянной комиссии Марк Фельдман поинтересовался, на какой стадии находится разработка проекта благоустройства парка «Швейцария».

Реконструкция пройдет в два этапа, сообщает источник. На первом будет сделано благоустройство и озеленение, на втором — построены капитальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU