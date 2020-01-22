«В состав «Поездов здоровья» включены лаборатории», - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:14:54+03:00

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Ранее сообщалось, что в текущем году «Поезда здоровья» будут работать в северном, южном, восточном и западном направлениях. Дополнительно поезда оснастили специализированными мобильными медицинскими комплексами, приобретенными в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Сегодня губернатор проверил работу одного из «Поездов здоровья» в селе Абабково Павловского района. Глеб Никитин осмотрел модули поезда, в также поговорил с медперсоналом и пациентами, пришедшими на прием.

«В этом году в составе поездов появились новые лаборатории - «Комплексная диагностика», «Сахарный диабет», два флюорографа и два маммографа. Возможности поездов в плане диагностики растут с каждым годом, сегодня даже в отдаленных селах можно пройти обследование и получить направление на лечение», - подчеркнул губернатор.

Глава региона также напомнил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Павловском районе в прошлом году был построен новый ФАП и приобретен передвижной медкомплекс для Павловской ЦРБ. Новое оборудование будет приобретено для детской поликлиники, там же сделают капитальный ремонт. «Думаю, таких масштабных перемен в сфере здравоохранения не было уже давно», - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU