2020-01-22T17:14:54+03:00
Общество

«В состав «Поездов здоровья» включены лаборатории», - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Глава региона проверил работу Южного «Поезда здоровья» в Павловском районе
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее сообщалось, что в текущем году «Поезда здоровья» будут работать в северном, южном, восточном и западном направлениях. Дополнительно поезда оснастили специализированными мобильными медицинскими комплексами, приобретенными в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Сегодня губернатор проверил работу одного из «Поездов здоровья» в селе Абабково Павловского района. Глеб Никитин осмотрел модули поезда, в также поговорил с медперсоналом и пациентами, пришедшими на прием.

«В этом году в составе поездов появились новые лаборатории - «Комплексная диагностика», «Сахарный диабет», два флюорографа и два маммографа. Возможности поездов в плане диагностики растут с каждым годом, сегодня даже в отдаленных селах можно пройти обследование и получить направление на лечение», - подчеркнул губернатор.

Глава региона также напомнил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Павловском районе в прошлом году был построен новый ФАП и приобретен передвижной медкомплекс для Павловской ЦРБ. Новое оборудование будет приобретено для детской поликлиники, там же сделают капитальный ремонт. «Думаю, таких масштабных перемен в сфере здравоохранения не было уже давно», - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородская компания оштрафована за загрязнение окружающей среды
В генплан Нижнего Новгорода внесены изменения
В Нижегородской области будет создан крупнейший образовательный центр
В Нижнем Новгороде начали печь «блокадный хлеб»
На реконструкцию нижегородского парка потратят 4 миллиарда рублей
Решение о способе ремонта коллектора в Нижнем Новгороде примут в течение часа
«В состав «Поездов здоровья» включены лаборатории», - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородца, сделавшего предложение с помощью подсветки на башне Кремля, разыскивают
С нижегородского ГосНИИ «Кристалл» взыскано более полумиллиона рублей
Нижегородским погорельцам предоставят жилье
Чаще всего нижегородцы покупают с рук кроссовки, квартиры и товары бренда Adidas
Глава Нижнего Новгорода продолжает проверять транспортную систему города
Нижегородец, пытавшийся ограбить школьницу, задержан
Детскую поликлинику в Нижнем Новгороде заново отремонтируют
Депутаты Городской думы Нижнего Новгорода проверят расход реагентов
"Поезда здоровья" в Нижегородской области будут работать круглый год
Нижегородским многодетным семьям продлят право приватизировать земельный участок
По прогнозам синоптиков, сегодня в Нижний Новгород заглянет солнце
Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону
Нижегородцам предложат обсудить памятник Александру Невскому
В закон Нижегородской области об инвестиционном налоговом вычете внесут поправки
Нижегородским сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на элитные семена
Более 500 нижегородцев хотят сыграть роль в сериале «Хроники сыска»
Лыжный забег в купальниках пройдет в Нижнем Новгороде