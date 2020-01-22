С нижегородского ГосНИИ «Кристалл» взыскано более полумиллиона рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:24:59+03:00

Это компенсация только для одного предприятия, пострадавшего от взрывов на оборонном предприятии

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Арбитражный суд Нижегородской области взыскал в пользу ООО «Дизель-ТС» около 560 тысяч рублей в качестве компенсации. Напомним, 1 июля прошлого года на дзержинском ГосНИИ «Кристалл» прогремело несколько взрывов, в результате которых были повреждены здания в промышленном пригороде, а также непосредственно на территории города.

Как установлено в ходе судебного расследования, в производственных помещениях ООО «Дизель-ТС» было повреждено имущество на 519 тысяч рублей. В адрес ГосНИИ «Кристалл» была направлена досудебная претензия по возмещению ущерба, в которую вошли как стоимость ремонтно-восстановительных работ, так и стоимость проведения независимой экспертизы.

Научно-исследовательский институт досудебную претензию отклонил, после чего дело рассматривалось в арбитраже. Кроме возмещения ущерба и компенсации стоимости эжкспертизы, «Кристаллу» придется дополнительно оплатить 14 тысяч рублей госпошлины. Общая сумма иска составляет почти 560 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU