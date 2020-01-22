2020-01-22T13:51:44+03:00
Общество

Нижегородским погорельцам предоставят жилье

Пожарным удалось эвакуировать всех жильцов, погибших нет
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожар произошел в Ленинском районе, на улице Энтузиастов, поздним вечером 21 января. Дом небольшой, всего из двух этажей и двух подъездов, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Горели 1 и 2 этажи, а также чердак в одном из подъездов дома.

Как сообщила пресс-служба Государственного управления МЧС по Нижегородской области, пожар был потушен в начале новых суток — в 00:26. В ликвидации возгорания и его последствий участвовали 65 человек и 20 единиц техники. Силами спасателей из горящего дома эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей. Пострадала одна женщина 59 лет, личность которой на данный момент не установлена. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что жильцам не потребовалось временное размещение на ночь. В данный момент в администрации Ленинского района решается вопрос о расселении жильцов сгоревшего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С нижегородского ГосНИИ «Кристалл» взыскано более полумиллиона рублей
Нижегородским погорельцам предоставят жилье
Чаще всего нижегородцы покупают с рук кроссовки, квартиры и товары бренда Adidas
Глава Нижнего Новгорода продолжает проверять транспортную систему города
Нижегородец, пытавшийся ограбить школьницу, задержан
Детскую поликлинику в Нижнем Новгороде заново отремонтируют
Депутаты Городской думы Нижнего Новгорода проверят расход реагентов
"Поезда здоровья" в Нижегородской области будут работать круглый год
Нижегородским многодетным семьям продлят право приватизировать земельный участок
По прогнозам синоптиков, сегодня в Нижний Новгород заглянет солнце
Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону
Нижегородцам предложат обсудить памятник Александру Невскому
В закон Нижегородской области об инвестиционном налоговом вычете внесут поправки
Нижегородским сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на элитные семена
Более 500 нижегородцев хотят сыграть роль в сериале «Хроники сыска»
Лыжный забег в купальниках пройдет в Нижнем Новгороде