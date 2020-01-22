Нижегородским погорельцам предоставят жилье

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:51:44+03:00

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Пожар произошел в Ленинском районе, на улице Энтузиастов, поздним вечером 21 января. Дом небольшой, всего из двух этажей и двух подъездов, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Горели 1 и 2 этажи, а также чердак в одном из подъездов дома.

Как сообщила пресс-служба Государственного управления МЧС по Нижегородской области, пожар был потушен в начале новых суток — в 00:26. В ликвидации возгорания и его последствий участвовали 65 человек и 20 единиц техники. Силами спасателей из горящего дома эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей. Пострадала одна женщина 59 лет, личность которой на данный момент не установлена. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что жильцам не потребовалось временное размещение на ночь. В данный момент в администрации Ленинского района решается вопрос о расселении жильцов сгоревшего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU