Чаще всего нижегородцы покупают с рук кроссовки, квартиры и товары бренда Adidas

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:42:53+03:00

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Аналитики сайта Авито составили топ-15 самых популярных поисковых запросов нижегородцев по итогам прошлого года. Самыми популярными поисковыми запросами стали кроссовки. На втором месте плотно утвердились квартиры, на третьем — товары бренда Adidas. К слову, кроссовки уверенно держат лидерство уже не первый год — в 2018 году покупатели также часто искали объявления о продаже спортивной обуви.

На втором месте в числе популярных запросов — квартиры, тогда как в прошлом году вторую строчку занимала одежда известного европейского бренда. Аналитики констатируют, что жители города в целом стали чаще покупать недвижимость, или по крайней мере интересоваться покупкой жилья.

Из «новинок» 2019 года — пальто и ветровки, попавшие в рейтинг впервые.

Из рейтинга выбыли запросы на работу водителя, а также ранее популярные объявления купли-продажи автомобилей ВАЗа.

В целом по стране россияне проявляли наибольший интерес к покупке мобильных гаджетов и автомобилей. Единственный топовый запрос, который не относится к данным категориям - коллекционные фигурки сети магазинов самообслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU