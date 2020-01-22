Глава Нижнего Новгорода продолжает проверять транспортную систему города

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:11:04+03:00

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Напомним, с 17 января глава Нижнего Новгорода Владимир Панов лично проверяет движение муниципального транспорта. Проверка, начавшаяся с маршрута №20, продолжилась. На этот раз градоначальник добирался до площади Минина и Пожарского из Московского района на автобусе №3, который частично заменил отмененную маршрутку №78.

Начав движение с остановки «Ул. Героя Степанова», на центральную площадь мжр прибыл около 9 часов. По результатам проверки был сделан вывод, что на данном маршруте достаточно высокая плотность движения транспорта, как муниципального, так и частного. Единственный недостаток, который отметил Владимир Панов — отсутствие информации о графике движения транспорта на остановочных комплексах.

«Начиная с этой недели на тех остановках, на которых нет информационных табло, будут размещены плакаты с графиком движения муниципального транспорта», - заверил Панов.

Напомним, ранее мэру города пожаловались на работу валидаторов, принимающих оплату только с банковских карт. Глава города пообещал, что система будет дорабатываться.

Ранее Владимир Панов уже заявлял о намерении регулярно проверять работу муниципального общественного транспорта. Мэр добирается до центра в общественном транспорте с нижегородцами.

ИСТОЧНИК KP.RU