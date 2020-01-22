2020-01-22T12:11:04+03:00
Общество

Глава Нижнего Новгорода продолжает проверять транспортную систему города

По результатам проверок на остановках должны появиться графики движения муниципального транспорта
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Глава города добирается на работу вместе с нижегородцами. ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.Глава города добирается на работу вместе с нижегородцами. ФОТО: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Изменить размер текста:

Напомним, с 17 января глава Нижнего Новгорода Владимир Панов лично проверяет движение муниципального транспорта. Проверка, начавшаяся с маршрута №20, продолжилась. На этот раз градоначальник добирался до площади Минина и Пожарского из Московского района на автобусе №3, который частично заменил отмененную маршрутку №78.

Начав движение с остановки «Ул. Героя Степанова», на центральную площадь мжр прибыл около 9 часов. По результатам проверки был сделан вывод, что на данном маршруте достаточно высокая плотность движения транспорта, как муниципального, так и частного. Единственный недостаток, который отметил Владимир Панов — отсутствие информации о графике движения транспорта на остановочных комплексах.

«Начиная с этой недели на тех остановках, на которых нет информационных табло, будут размещены плакаты с графиком движения муниципального транспорта», - заверил Панов.

Напомним, ранее мэру города пожаловались на работу валидаторов, принимающих оплату только с банковских карт. Глава города пообещал, что система будет дорабатываться.

Ранее Владимир Панов уже заявлял о намерении регулярно проверять работу муниципального общественного транспорта. Мэр добирается до центра в общественном транспорте с нижегородцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С нижегородского ГосНИИ «Кристалл» взыскано более полумиллиона рублей
Нижегородским погорельцам предоставят жилье
Чаще всего нижегородцы покупают с рук кроссовки, квартиры и товары бренда Adidas
Глава Нижнего Новгорода продолжает проверять транспортную систему города
Нижегородец, пытавшийся ограбить школьницу, задержан
Детскую поликлинику в Нижнем Новгороде заново отремонтируют
Депутаты Городской думы Нижнего Новгорода проверят расход реагентов
"Поезда здоровья" в Нижегородской области будут работать круглый год
Нижегородским многодетным семьям продлят право приватизировать земельный участок
По прогнозам синоптиков, сегодня в Нижний Новгород заглянет солнце
Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону
Нижегородцам предложат обсудить памятник Александру Невскому
В закон Нижегородской области об инвестиционном налоговом вычете внесут поправки
Нижегородским сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на элитные семена
Более 500 нижегородцев хотят сыграть роль в сериале «Хроники сыска»
Лыжный забег в купальниках пройдет в Нижнем Новгороде