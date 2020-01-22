Нижегородец, пытавшийся ограбить школьницу, задержан

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:33:48+03:00

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Напомним, вчера в Сормовском районе в непосредственной близости от школы №85 неизвестный мужчина попытался отнять у девятилетней девочки деньги и мобильник.

Информация о происшествии "вирусно" распространилась по родительским пабликам и группах в мессенджерах. Версий происшествия было две. Одни утверждали, что злоумышленник в открытую пытался отобрать у ребенка деньги и мобильное устройство. По словам других очевидцев, он хотел незаметно вытащить мобильник и деньги у девочки из кармана.

Как таковой, агрессии со стороны мужчины не было, но малышка естественно испугалась и начала кричать. На ее крик обратили внимание прохожие и спугнули злоумышленника, не дав ему совершить кражу. Мужчина примерно 50 лет успел убежать с места преступления, но довольно быстро был задержан по приметам.

Дело передано в Следственный комитет Следственного управления РФ по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU