2020-01-22T11:15:30+03:00
Общество

Детскую поликлинику в Нижнем Новгороде заново отремонтируют

Фасад здания треснул после ремонта
Елена ЛАЗАРЕВА
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Подрядчику, который ремонтировал здание детской поликлиники в Автозаводском районе, отправлена досудебная претензия. Напомним, жители района жаловались на трещины в стенах поликлиники, которые появились спустя менее полутора лет после ремонта здания.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области, руководство нижегородской больницы заключило договор с независимой экспертной организацией. В результате проведения экспертизы получено заключение о качестве работы подрядчика по ремонту детского медицинского учреждения.

Администрация нижегородской больницы №37 сейчас ведет работу с подрядчиком, который выполнял ремонт здания весной 2018 года. Тогда были отремонтированы отмостки, заменены окна и двери и главное, капитально отремонтирован фасад.

На данный момент дело не передано в суд, подрядчик получил досудебную претензию. Во втором квартале 2020 года будет составлена смета на повторные работы по капремонту фасада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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