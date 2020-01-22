Детскую поликлинику в Нижнем Новгороде заново отремонтируют
Подрядчику, который ремонтировал здание детской поликлиники в Автозаводском районе, отправлена досудебная претензия. Напомним, жители района жаловались на трещины в стенах поликлиники, которые появились спустя менее полутора лет после ремонта здания.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области, руководство нижегородской больницы заключило договор с независимой экспертной организацией. В результате проведения экспертизы получено заключение о качестве работы подрядчика по ремонту детского медицинского учреждения.
Администрация нижегородской больницы №37 сейчас ведет работу с подрядчиком, который выполнял ремонт здания весной 2018 года. Тогда были отремонтированы отмостки, заменены окна и двери и главное, капитально отремонтирован фасад.
На данный момент дело не передано в суд, подрядчик получил досудебную претензию. Во втором квартале 2020 года будет составлена смета на повторные работы по капремонту фасада.
ИСТОЧНИК KP.RU