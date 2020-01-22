"Поезда здоровья" в Нижегородской области будут работать круглый год

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:50:51+03:00

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Сегодня глава региона Глеб Никитин проверит деятельность центра амбулаторной онкологической помощи, который открылся в Павлово в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на базе Павловской ЦРБ. Дополнительно губернатор оценит работу южного «Поезда здоровья», который сегодя придет в село Абабково в том же районе.

Напомним, в текущем году «Поезда здоровья» будут работать организована в течение всего года во всех направлениях - северном, южном, восточном и западном. Дополнительно поезда будут оснащены специализированными мобильными медицинскими комплексами, которые были приобретены в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Кроме того, для пожилых людей предусмотрена возможность доставки к поездам здоровья из отдаленных населенных пунктов.

Узнать, когда «Поезд здоровья» приедет в ваш населенный пункт, можно на сайте областного Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU