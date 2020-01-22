2020-01-22T08:15:07+03:00
Общество

Нижегородским многодетным семьям продлят право приватизировать земельный участок

Законопроект прошел обсуждение на профильном комитете ЗС НО
Елена ЛАЗАРЕВА
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Многодетным семьям могут продлить на три года право оформить в собственность бесплатно земельный участок. Речь идет о земле, арендованной под строительство дома.

Напомним, на данный момент это право действовало до 1 января текущего года. По данным управления по взаимодействию со СМИ Законодательного Собрания Нижегородской области, за январь – сентябрь 2019 года 46% многодетных семей, имевших договор аренды земельного участка, обратились с заявлением в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области или в органы местного самоуправления. Таким образом, больше половины семей своим правом приватизации воспользоваться не успели.

Ранее сообщалось, что с января 2019 года участки под строительство домов предоставляются многодетным семьям сразу в собственность, без оформления в аренду.

Законопроект прошел обсуждение на профильном комитете ЗС НО, парламентарии рекомендовали принять его на заседании Собрания, которое состоится 30 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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