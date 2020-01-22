2020-01-22T07:26:16+03:00
Общество

По прогнозам синоптиков, сегодня в Нижний Новгород заглянет солнце

Возможны осадки и небольшой "минус"
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде температура воздуха -1 градус, в течение дня температура измениться незначительно, а к вечеру похолодает до -3 градусов.

Пасмурно, весь день вероятны осадки, снег. Появление солнца синоптики обещают во второй половине дня, после полудня. Ветер западный, от 5 метров в секунду. В течение дня возможны порывы сильного ветра, до 14 метров в секунду. К вечеру прогнозируется снижение скорости ветра до 4 метров в секунду с порывами до 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня останется на уровне вчерашнего - 734 мм ртутного столба, и в течение дня будет колебаться незначительно – 734-736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 81-83% днем до 86-88% к ночи.

По прогнозам синоптиков, завтра нас ждет еще один холодный день – температура воздуха опустится до -7 градусов, солнца не ожидается, а вот осадки вполне возможны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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