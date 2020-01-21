2020-01-21T18:03:52+03:00
Происшествия

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Краснодара в Нижний Новгород, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону

Причиной посадки стало срабатывание датчика расхода топлива
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Самолет Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс из Краснодара в Нижний Новгород, совершил внеплановую посадку в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает агентство «Интерфакс-Юг».

Согласно информации, инцидент произошел около 17:30 во вторник, 21 января 2020 года. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стало срабатывание датчика расхода топлива. На борту самолета находится 88 пассажиров и пять членов экипажа.

При этом на сайте нижегородского аэропорта Стригино пока нет информации о задержке авиарейса. Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из краснодарского аэропорта Пашковский сегодня в 16:10, а в 18:25 уже должен был приземлиться в Нижнем Новгороде. Однако информации о том, что борт продолжил свой путь в столицу Приволжья, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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