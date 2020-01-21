Нижегородцам предложат обсудить памятник Александру Невскому

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:33:38+03:00

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Жителям Нижнего Новгорода представят проект памятника Александру Невскому, выполненный с помощью 3D-визуализации. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства и губернатора.

Как сообщает источник, памятник планируется установить уже в следующем году, в год совпадения двух юбилейных дат – 800-летия со дня рождения Александра Невского и 800-летия города Нижнего Новгорода. Идея установки монумента принадлежит Нижегородской митрополии РПЦ, а варианты установки уже были рассомтрены на заседании Архитектурного совета при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, необходимо выполнить модель памятника в 3D, чтобы понять, как он будет выглядеть с разных ракурсов обзора – со Стрелки, с Ярмарки, с Канавинского моста. Макет будущего памятника предполагается обсудить с жителями Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU