В закон Нижегородской области об инвестиционном налоговом вычете внесут поправки

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:56:45+03:00

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Нижегородское правительство готовит поправки в действующий с осени прошлого года закон об инвестиционном налоговом вычете. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

По итогам создания пакета поправок будет сформировано предложение для внесения изменений в федерально законодательство.

Как сообщает источник, речь идет о компенсации субъектам двух третей выпадающих доходов от применения данной меры. «Предложенный механизм однозначно является стимулом для регионов. Территории, где инвестиционный вычет не применяется, будут заинтересованы в том, чтобы его ввести. У нашего региона появляется стимул к совершенствованию механизма предоставления инвествычетов», — прокомментировал новость Никитин.

В качестве одной из мер усовершенствования губернатор назвал возможность сокращения сроков применения данной меры поддержки, а также расширения категорий налогоплательщиков, которые смогут ей воспользоваться. На данный момент инвествычет в Нижегородской области предоставляется предприятиям, реализующим приоритетные инвестиционные и инновационные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU