Нижегородским сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на элитные семена

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:32:03+03:00

Более 230 миллионов рублей будет направлено на развитие элитного семеноводства в 2020 году

Изменить размер текста: A A

По информации министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в текущем году на поддержку элитного семеноводства планируется направить 237 миллионов рублей.

Как сообщил министр ведомства Николай Денисов, денежные средства будет выделены примерно в равных долях из областного и федерального бюджетов – 117 и 120 млн рублей соответственно.

«В частности, 120 млн рублей будет выделено из федерального бюджета и порядка 117 млн рублей – из областного бюджета. Средства будут направлены сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение элитных семян», - уточнил министр.

«Мы готовы возместить аграриям часть затрат на приобретение элитных семян, - уточнил министр. – Таким образом мы ориентируем сельхозпроизводителей на то, чтобы они тщательно проанализировали сортовой состав семян, которые планируют использовать для будущего сева. Важно качество семенного материала, так как это один из ключевых факторов хорошей урожайности», - подчеркнул Николай Денисов.

По данным источника, в области работают 34 элитных семеноводческих хозяйства, которые реализуют элитные семена зерновых и зернобобовых культур, картофеля, многолетних трав.

ИСТОЧНИК KP.RU