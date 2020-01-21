2020-01-21T14:29:06+03:00
Общество

В нижегородском парке «Швейцария» планируют спилить более 400 деревьев

Речь идет только об аварийных деревьях
Елена ЛАЗАРЕВА
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Публичные слушания по благоустройству парка «Швейцария» прошли в администрации Приокского района. На слушаниях заинтересованным горожанам представили концепцию благоустройства и развития парка, в частности, на его территории разместят фонтан, музей, развлекательные объекты. Появятся и велодорожки.

Кроме того, стало известно, что в парке планируется спилить 415 деревьев.

Директор регионального Центра защиты леса Денис Лапшин заверил, впрочем, что спилят только аварийные деревья, которые могут упасть в любой момент. По его словам, все деревья были обследованы специалистами, составлена опись. «Никто не будет пилить молодые деревья», - заверил он.

Как рассказала руководитель проектного отдела АО «Группа ЕКС» Анастасия Стрелец, в рамках компенсационного озеленения на территории парка будет высажено почти 2200 новых деревьев и 52 тысячи кустарников, разбиты клумбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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