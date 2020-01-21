2020-01-21T17:18:08+03:00
Общество

«Город Горький стал кузницей победы», - депутат ЗС НО Василий Суханов

По мнению парламентария, присвоение звания – это «законная оценка за тяжелейший труд горьковчан в годы войны»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов поделился своим мнением о том, насколько важно для Нижнего Новгорода получить звание города трудовой доблести.

По мнению парламентария, очень важно, что этот вопрос обсуждается в преддверии 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода и в год 75-летия Победы.

«2020 – это еще и год столетия станкостроения в России, а Нижний Новгород является родиной станкостроения. Это закономерный итог мощнейшей трудовой деятельности горьковчан, потому что наш город стал кузницей Победы. И сейчас Нижний Новгород является одним из ключевых городов по формированию облика наших вооруженных сил.

Это мощный стимул для формирования патриотизма. Это очень важно не только для взрослых людей, это очень важно для подрастающего поколения. И сейчас Нижний Новгород может получить законную оценку государства за тот тяжелейший труд, который выполнили горьковчане ради Победы», - сказал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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