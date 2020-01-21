2020-01-21T15:07:58+03:00
Общество

«У меня не возникает вопроса, почему Нижний Новгород достоин звания Город трудовой доблести», - член ОП Геннадий Суворов

Общественники принимают самое активное участие в сборе подписей
Елена ЛАЗАРЕВА
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- У меня даже не возникает такой вопрос: почему наш город достоин звания Город трудовой доблести, - заявил член Общественной палаты Нижегородской области Геннадий Суворов, комментируя итоги заседания Оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести».

По его мнению, Горький в годы Великой Отечественной войны сделал исключительное для Победы.

«Вот вы возьмите все крупнейшие предприятия, которые были построены непосредственно перед войной. В годы войны они выдавали продукцию для нашей Красной Советской Армии, которая обеспечила Победу. И все крупнейшие предприятия в годы Великой Отечественной войны были награждены орденами. Горьковский автомобильный завод - самое крупное предприятие - трижды был награжден. Красное Сормово — два ордена. Артиллерийский завод № 92 (не все нижегородцы, наверное, знают, что теперь это Машиностроительный завод) - также три ордена получил», - напомнил Геннадий Суворов.

Он также заметил, что и коллективы предприятий в годы Великой Отечественной войны неоднократно награждались переходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны. Артиллерийский завод номер 92, который выпускал знаменитые на весь мир пушки ЗИС-3, получал переходящее Красное Знамя 33 раза. И 1945-ом году решением Государственного комитета обороны, которое подписал тогдашний руководитель страны Сталин, ему было оставлено это Знамя на вечное хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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