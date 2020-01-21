К 800-летию города в Нижнем Новгороде благоустроят 112 озелененных территорий

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:17:10+03:00

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К 800-летию города в Нижнем Новгороде планируется благоустроить 112 озелененных территорий. Об этом на заседании комиссии городской думы по экологии сообщил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

- Работы затронут, в общей сложности, 112 территорий, - рассказал Алексей Краснов. – На 55 из них пока нет никакого озеленения – там все растения будут высаживаться заново. Еще 55 территорий являются землями общего пользования и там уже есть небольшие участки озеленения. А две территории относятся к особо охраняемым природным территориям. По каждому участку будет разработан отдельный эскизный проект, который будет согласован с депутатами и специалистами.

По данным администрации, эти работы затронут все районы Нижнего Новгорода. Наибольшее число новых озелененных территорий появится в Канавинском и Нижегородском районах. В первом из них будет создано 15 новых зеленых участков, а во втором – 11. Полный перечень территорий с адресами пока не озвучен.

ИСТОЧНИК KP.RU