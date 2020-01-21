2020-01-21T12:25:52+03:00
Общество

«ОКАПОЛ» заключил соглашение с нижегородским образовательным центром

Предприятие первым в России открыло импортозамещающее производство наномодифицированных полимеров
Елена ЛАЗАРЕВА
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Дзержинское предприятие ООО «ОКАПОЛ» заключило соглашение с Нижегородским научно-образовательным центром. На церемонии присутствовал глава региона Глеб Никитин.

По мнению губернатора, инновационные разработки в области технологий производства и переработки полимеров на сегодня крайне актуальны. "Это именно то, что сегодня очень нужно стране – машиностроению, нефтегазовой отрасли, топливно-энергетическому комплексу, медицине и многим другим отраслям", - заявил Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, потребность в модифицированных полимерах в России растет с каждым годом, но обеспечивают промышленность этими материалами только иностранные производители. Создание и развитие отечественных технологий производства и переработки полимеров – это одна из самых актуальных задач для российской экономики, так как позволяет выпускать новые виды материалов и для гражданских отраслей промышленности, и для ОПК.

«ОКАПОЛ» совместно с НОЦ может развивать проекты в двух направлениях: разработка новых материалов с улучшенными свойствами и экологичных технологий для химической промышленности. Кроме того, «ОКАПОЛ» может стать площадкой для производства отдельных продуктов по контракту с участниками проектов НОЦ».

«Мы создали не просто отдельные импортозамещающие продукты, а импортозамещающую технологию, и будем ее развивать», - подчеркнул генеральный директор ООО «ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев. На новом производстве «ОКАПОЛ» планируется создать 150 квалифицированных рабочих мест. На данном этапе создано 60 рабочих мест, набор персонала продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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