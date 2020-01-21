Бережливые технологии планируют внедрить в 2020 году на 30 нижегородских предприятиях

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:15:03+03:00

Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».

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В прошлом году Нижегородская область стала лидером по числу предприятий, вовлеченных в нацпроект. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

«Сегодня 87 предприятий реализуют проекты бережливых технологий. На предприятиях, которые участвуют в нацпроекте, производительность труда выросла на 10-12%. Бережливые технологии помогают им расширять производство, увеличивать поставки продукции, прибыль, создавать рабочие места и повышать зарплату сотрудникам, то есть становиться более конкурентоспособными. Поэтому одна из важнейших задач на этот год – вовлечь более 30 предприятий в нацпроект», - заявил Глеб Никитин.

Глава региона также добавил, что до конца 2020 года предприятия-участники нацпроекта планируют создать примерно 1 000 новых рабочих мест в регионе.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».

ИСТОЧНИК KP.RU