2020-01-21T10:34:25+03:00
Общество

С нижегородских улиц откачано более семи тысяч кубометров талых вод

Работы ведутся круглосуточно, в центре внимания - Автозаводский район
Елена ЛАЗАРЕВА
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На центральных улицах города работают две бригады, которые занимаются откачкой талых вод. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода. Работая в круглосуточном режиме, две бригады с помощью четырех единиц техники, откачали более семи тысяч кубометров талых вод. Это примерно по 24-25 бочек за смену, сообщает источник.

В основном, работа проводится в Автозаводском районе – здесь откачано более пяти тысяч кубометров талых вод.

«Погодные условия таковы, что все силы брошены на откачку на территории Автозаводского района. В первую очередь, воду убирают с территории и на подходах к школам, детским садам, а также там, где обнаруживаются наибольшие скопления воды», — сообщил глава администрации Александр Нагин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, талых вод на Автозаводе стало меньше. Это стало возможным благодаря прочистке и углублению дна Автозаводского главного обводного канала. Работы на канале ведутся с 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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