С нижегородских улиц откачано более семи тысяч кубометров талых вод
На центральных улицах города работают две бригады, которые занимаются откачкой талых вод. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода. Работая в круглосуточном режиме, две бригады с помощью четырех единиц техники, откачали более семи тысяч кубометров талых вод. Это примерно по 24-25 бочек за смену, сообщает источник.
В основном, работа проводится в Автозаводском районе – здесь откачано более пяти тысяч кубометров талых вод.
«Погодные условия таковы, что все силы брошены на откачку на территории Автозаводского района. В первую очередь, воду убирают с территории и на подходах к школам, детским садам, а также там, где обнаруживаются наибольшие скопления воды», — сообщил глава администрации Александр Нагин.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, талых вод на Автозаводе стало меньше. Это стало возможным благодаря прочистке и углублению дна Автозаводского главного обводного канала. Работы на канале ведутся с 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU