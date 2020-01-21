2020-01-21T10:15:13+03:00
Общество

Москва передала Нижнему Новгороду трамваи и троллейбусы

Транспортировка запланирована на февраль
Елена ЛАЗАРЕВА
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10 трамвайных вагонов и 30 троллейбусов передает Москва Нижнему Новгороду. Об этом сообщает департамент транспорта нижегородской области.

По данным источника, транспорт не изношен, находится в хорошем техническом состоянии, уровень амортизации электротранспорта чуть более 40%. Троллейбусы планируется распределить по всем маршрутам города, а трамвайные вагоны «уедут» в Автозаводский район. «Парк столичного транспорта, даже бывшего в употреблении, новее, чем электротранспорт Нижнего Новгорода», - подчеркнул источник.

Москва отправляет трамвайные вагоны марки КТМ и низкопольные троллейбусы трёх марок - БКМ-321, ВМЗ-5298-01 и Тролза-5265. На данный момент по конкурсу выбирается компания-перевозчик, которая готова доставить электротранспорт в Нижний Новгород. Планируемое время начала доставки – февраль, на маршруты транспорт выйдет в мае.

Напомним, столица уже передавала электротранспорт в Нижний Новгород – в конце 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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