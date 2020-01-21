В Нижнем Новгороде ожидается дождь со снегом

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:31:55+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде температура воздуха около 0 градусов, в течение дня температура измениться незначительно – до +1 градуса потеплеет во второй половине дня.

Пасмурно, весь день вероятны осадки, снег, к вечеру – снег с дождем, а к 21.00 –дождь. Ветер юго-западный, от 5 метров в секунду. Возможны порывы до 10-11, а к вечеру – до 13 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня значительно понизится – с 748 мм ртутного столба в 9 утра, до 736 мм ртутного столба к 9 часам вечера. Относительная влажность высокая – от 92 до 96%.

Уже завтра в регион придет небольшой бодрящий морозец – столбики термометров опустятся до -4 градусов. А в четверг – и вовсе до -9 градусов. Осадки, впрочем, вполне вероятны. Обещают синоптики и немного солнца. Оно должно заглянуть к нам в среду утром и в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU