В Нижнем Новгороде впервые прозвучит на русском «Реквием» Джузеппе Верди

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:14:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородском театре оперы и балета 28 января пройдет премьера «Реквиема» Джузеппе Верди на русском языке. Постановка посвящена годовщине снятия блокады Ленинграда.

- Блокада Ленинграда - это самая жестокая, сама продолжительная оборона города в истории. От голода умерло в 10 раз больше людей, чем от артиллерийских обстрелов, - цитирует режиссера-постановщика Сергея Новикова телекомпания «Волга». - Это все очень трудные смыслы, которые донести до современного поколения достаточно тяжело, чтобы они все это почувствовали, а с музыкой Верди это возможно.

В этой постановке будут учтены все современные культурные тенденции: видеоряд на экране, блокадная пайка хлеба в руках у зрителей…При этом самой сложной задачей стал перевод текста «Реквиема» с латыни на русский язык.

- Перевод сделан так, чтобы русский текст лег на музыку и слушатели могли в полной мере воспринять всю глубину и силу великого произведения, - рассказывают создатели. - Впервые эта постановка была представлена в январе 2018 года на сцене Московской филармонии, а в июне 2019 года – в Михайловском театре Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU