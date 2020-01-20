2020-01-20T18:14:20+03:00
Звезды

В Нижнем Новгороде впервые прозвучит на русском «Реквием» Джузеппе Верди

Эта постановка будет посвящена годовщине снятия блокады Ленинграда
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородском театре оперы и балета 28 января пройдет премьера «Реквиема» Джузеппе Верди на русском языке. Постановка посвящена годовщине снятия блокады Ленинграда.

- Блокада Ленинграда - это самая жестокая, сама продолжительная оборона города в истории. От голода умерло в 10 раз больше людей, чем от артиллерийских обстрелов, - цитирует режиссера-постановщика Сергея Новикова телекомпания «Волга». - Это все очень трудные смыслы, которые донести до современного поколения достаточно тяжело, чтобы они все это почувствовали, а с музыкой Верди это возможно.

В этой постановке будут учтены все современные культурные тенденции: видеоряд на экране, блокадная пайка хлеба в руках у зрителей…При этом самой сложной задачей стал перевод текста «Реквиема» с латыни на русский язык.

- Перевод сделан так, чтобы русский текст лег на музыку и слушатели могли в полной мере воспринять всю глубину и силу великого произведения, - рассказывают создатели. - Впервые эта постановка была представлена в январе 2018 года на сцене Московской филармонии, а в июне 2019 года – в Михайловском театре Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде впервые прозвучит на русском «Реквием» Джузеппе Верди
Почти 5 тысяч дорог Нижегородской области проверили специалисты
Детский сад в Канавинском районе Нижнего Новгорода начал работу после реконструкции
В Нижегородской области открылось первое импортозамещающее производство полимеров
Нижегородец убил сына из-за квартиры
Нижегородский путешественник Валентин Ефремов доставит послания нижегородцев на гору Афон
Автогонщицу из Нижегородской области могут амнистировать
Всем аномалиям назло: в Нижегородской области провели фестиваль снежных скульптур
Пожарная сигнализация сработала в театре Драмы на Покровке 19 января
В Нижегородской области объявлен конкурс на присуждение экологической премии
Виновник разлива химотходов в Нижегородской области принес извинения
В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются сильный ветер и небольшой снег
Обгоревшее тело мужчины нашли у гаражей в Московском районе
Временные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде 20 января
Вакансия тусовщицы появилась в Нижнем Новгороде
Московский вокзал эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе
Дни профориентации пройдут в центрах занятости Нижегородской области
Помещения Нижегородского острога сдадут под салон красоты и шоу-рум
Более 438 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область на торгах в декабре
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Крещения Господня
Парк Славы на Автозаводе благоустроят в 2020 году
Первенство России по фехтованию среди юниоров пройдет в Арзамасе
Год памяти и славы стартует в Нижегородской области 23 января
Новых цех для выращивания стерляди и форели построят в Нижегородской области
Два автобуса сгорели дотла в Заволжье минувшим вечером
В Нижнем Новгороде прекращены поиски 27-летней мамы с годовалым ребенком
Владимир Панов начал ездить на работу на автобусах
В Нижегородской области снизились цены на мясо и рис
Нижегородцы устроили дебош на борту самолета