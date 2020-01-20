Почти 5 тысяч дорог Нижегородской области проверили специалисты

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:25:16+03:00

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Сегодня первый заместитель генерального директора ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Леонид Самухин рассказал о проведенной работе по диагностике региональных автомобильных дорог.

На основании такой диагностики в Нижегородской области по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина планируется сформировать электронную карту технического состояния автодорог общего пользования.

Согласно госконтракту, с сентября по декабрь 2019 года специалисты ООО «ДорТехПроект» оценивали транспортно-эксплуатационное состояние дорог в регионе, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Исследование проводилось с помощью семи передвижных лабораторий двумя командами специалистов.

«С помощью аттестованной аппаратуры измерены прочность дорожного покрытия, продольная и поперечная ровность, интенсивность движения, а также зафиксированы сведения о транспортных средствах, которые передвигаются по данному участку, и информация о расположенных там дорожных объектах», - пояснил Леонид Самухин.

В ходе исследования было оценено состояние почти 5 тыс. км автодорог. Аналогичное исследование проводилось и в 2018 году. Благодаря этому на сегодняшний день систематизирована информация более чем о 2/3 всех региональных автодорог. В 2020 году работа будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU