2020-01-20T17:25:16+03:00
Общество

Почти 5 тысяч дорог Нижегородской области проверили специалисты

Полученная информация будет использована при формировании программы ремонта ГУАДа
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня первый заместитель генерального директора ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Леонид Самухин рассказал о проведенной работе по диагностике региональных автомобильных дорог.

На основании такой диагностики в Нижегородской области по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина планируется сформировать электронную карту технического состояния автодорог общего пользования.

Согласно госконтракту, с сентября по декабрь 2019 года специалисты ООО «ДорТехПроект» оценивали транспортно-эксплуатационное состояние дорог в регионе, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Исследование проводилось с помощью семи передвижных лабораторий двумя командами специалистов.

«С помощью аттестованной аппаратуры измерены прочность дорожного покрытия, продольная и поперечная ровность, интенсивность движения, а также зафиксированы сведения о транспортных средствах, которые передвигаются по данному участку, и информация о расположенных там дорожных объектах», - пояснил Леонид Самухин.

В ходе исследования было оценено состояние почти 5 тыс. км автодорог. Аналогичное исследование проводилось и в 2018 году. Благодаря этому на сегодняшний день систематизирована информация более чем о 2/3 всех региональных автодорог. В 2020 году работа будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде впервые прозвучит на русском «Реквием» Джузеппе Верди
Почти 5 тысяч дорог Нижегородской области проверили специалисты
Детский сад в Канавинском районе Нижнего Новгорода начал работу после реконструкции
В Нижегородской области открылось первое импортозамещающее производство полимеров
Нижегородец убил сына из-за квартиры
Нижегородский путешественник Валентин Ефремов доставит послания нижегородцев на гору Афон
Автогонщицу из Нижегородской области могут амнистировать
Всем аномалиям назло: в Нижегородской области провели фестиваль снежных скульптур
Пожарная сигнализация сработала в театре Драмы на Покровке 19 января
В Нижегородской области объявлен конкурс на присуждение экологической премии
Виновник разлива химотходов в Нижегородской области принес извинения
В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются сильный ветер и небольшой снег
Обгоревшее тело мужчины нашли у гаражей в Московском районе
Временные отключения трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде 20 января
Вакансия тусовщицы появилась в Нижнем Новгороде
Московский вокзал эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за сообщения о бомбе
Дни профориентации пройдут в центрах занятости Нижегородской области
Помещения Нижегородского острога сдадут под салон красоты и шоу-рум
Более 438 миллионов рублей сэкономила Нижегородская область на торгах в декабре
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Крещения Господня
Парк Славы на Автозаводе благоустроят в 2020 году
Первенство России по фехтованию среди юниоров пройдет в Арзамасе
Год памяти и славы стартует в Нижегородской области 23 января
Новых цех для выращивания стерляди и форели построят в Нижегородской области
Два автобуса сгорели дотла в Заволжье минувшим вечером
В Нижнем Новгороде прекращены поиски 27-летней мамы с годовалым ребенком
Владимир Панов начал ездить на работу на автобусах
В Нижегородской области снизились цены на мясо и рис
Нижегородцы устроили дебош на борту самолета