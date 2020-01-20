Детский сад в Канавинском районе Нижнего Новгорода начал работу после реконструкции

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:45:54+03:00

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Детский сад №68 в Канавинском районе начал работу после масштабной реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

Ранее в этом здании располагался детский дом, после чего помещения были полностью реконструированы и переоборудованы под размещение детсада. Сейчас он рассчитан почти на 300 ребят, разделенных на 12 групп.

Кроме групп, обустроены спортивный и музыкальный залы, благоустроена территория, сделана площадка для занятий спортом. На территории садика ведется видеонаблюдение.

Ранее мэр города Владимир Панов заявил, что после реконструкции этого детского сада и двух других объектов, очередь дошкольников в садики уменьшится в два раза.

Ранее сообщалось, что председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников проверил ход строительства ясельных корпусов на территории дошкольных учреждений NoNo 7, 12, 114, 115, 119, 364, 368, 369 и 434.

По его словам, строительство всех объектов ведется с нарушением сроков сдачи и рядом недоработок со стороны проектирующих и подрядных организаций. По некоторым готовность составила менее 60%.

Практических на всех объектах нужно увеличить число работников и срочно принимать меры по ускорению темпов строительства, которое не должно отразиться на качестве, подчеркнул депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU