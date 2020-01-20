В Нижегородской области открылось первое импортозамещающее производство полимеров

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:01:43+03:00

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Сегодня в Дзержинске состоялось открытие первого в России завода по импортозамещающему производству наномодифицированных полимеров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, открытие нового импортозамещающего производства – это знаковое событие. Знаковое еще и потому, что наномодифицируемые полимеры и новые композиционные материалы будут производится по отечественной технологии. «Мы не копируем то, что сделано за рубежом, а создаем свои собственные научно-технические решения», - подчеркнул глава региона.

Продукция завода найдет применение в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и даже медицине. На производстве планируется организовать порядка 150 новых рабочих мест, а в перспективе – увеличение объемов производства в четыре раза и соответствующий рост количества рабочих мест.

Мощность завода – 5 000 тонн, объем инвестиций в проект - 340 млн рублей.

«Это не первый наш проект в Нижегородской области. В последнее время ситуация изменилась: если раньше были административные барьеры, то сейчас они трансформировались в административное содействие», - сообщил генеральный директор ООО «ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU