Нижегородец убил сына из-за квартиры

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:39:42+03:00

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10 января этого года 60-летний пенсионер ударил сына ножом. От полученного ранения 33-летний мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.

По версии следствия, конфликт между родными людьми начался из-за денег. У отца-пенсионера возникли некие финансовые трудности, и он предложил сыну продать квартиру, в которой на момент разговора проживал. Сын пришел к отцу в день трагедии с целью обсудить некоторые подробности дела, но мирного разговора между ними не получилось. Ссора из-за квартиры переросла в драку, а затем и в поножовщину. Пенсионер схватился за нож и ударил сына.

В отношении подозреваемого в детоубийстве возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На данный момент пенсионер находится под стражей, Следственный комитет ведет расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU