2020-01-20T14:44:06+03:00
Общество

Нижегородский путешественник Валентин Ефремов доставит послания нижегородцев на гору Афон

Путешественник начинает «Автопробег 800», посвященный юбилею Нижнего Новгорода
Елена ЛАЗАРЕВА
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Руководитель клуба путешественников Валентин Ефремов начинает «Автопробег 800», посвященный 800-летию областного центра. За время путешествия Виталий Ефремов посетит более десяти городов, в том числе Москву, Волгоград, Цхинвал, Батуми, Анкару, Стамбул, Салоники, Афины и Софию.

Главной точкой экспедиции станет Святая гора Афон. Шар путешественника взлетит в небо с территории Пантелеймонова монастыря, в котором будет отслужен молебен в честь предстоящего юбилея Нижнего Новгорода. Еще несколько подъемов на шаре запланированы на территории Греции и Болгарии. В частности, один из подъемов состоится в болгарском Пловдиве, у памятника Алеше – советскому солдату-освободителю.

Экспедиция начнется 22 января в Нижнем Новгороде у памятника Чкалову. Начало – 11.00. Виталию Ефремову можно передать записки с пожелания и посланиями, которые он доставит на гору Афон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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