Автогонщицу из Нижегородской области могут амнистировать

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:58:18+03:00

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Напомним, резонансное ДТП произошло ночью в июле прошлого года в Арзамасе. 22-летняя любительница погонять сбила на пешеходном переходе 16-летнего подростка. Водительский стаж автоледи на тот момент был около двух лет, что, впрочем, нисколько не мешало ей чувствовать себя за рулем «королевой дороги» - по словам очевидцев, дама на иномарке «играла в шашки» и в несколько раз превысила скорость, разрешенную на данном участке.

Даже сбив человека, автоледи не пришла в себя от содеянного – не попыталась вызвать скорую, оказать ребенку помощь. Наоборот – вела себя так, как будто не случилось ничего из ряда вон выходящего. «Сбила и что такого» - вот что можно было от нее услышать, сообщает портал NewsRoom24.ru.

В качестве меры пресечения для автоледи был выбран домашний арест, что нисколько не мешало ей активно общаться в социальных сетях. Мать погибшего подростка отправила ходатайство об изменении меры пресечения, и гонщицу поместили в СИЗО за нарушение условий пребывания под домашним арестом.

Затем мать сбитого подростка Светлана Иваницкая записала видеообращения к депутатам Госдумы с просьбой не отпускать по амнистии водителей, осужденных по ч.3 ст.264 (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По ее мнению, убийца может избежать наказания за содеянное в результате амнистии.

ИСТОЧНИК KP.RU