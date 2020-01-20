2020-01-20T13:58:58+03:00
Общество

Всем аномалиям назло: в Нижегородской области провели фестиваль снежных скульптур

Несмотря на нехватку материала, жители Сарова отпраздновали День снега
Елена ЛАЗАРЕВА
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Скульптуры пловцов можно считать символами этой зимы. Фото из соцсетей.Скульптуры пловцов можно считать символами этой зимы. Фото из соцсетей.
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19 января в мире отмечается День снега. Праздник появился не так давно – в 2012 году и отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января. День снега – своего рода праздник зимних видов спорта, инициатором и основателем проведения праздника стала Международная федерация лыжного спорта. В прошлые годы проблем с отмечанием Дня снега в регионе не случалось – было бы желание, а «материала» на улице сколько угодно. Но в 2020 году в конце января нужно очень постараться, чтобы этот материал найти.

Но, всем аномалиям назло, саровчане решили не отказываться от проведения фестиваля снежных скульптур.

Интересно, что в «экспозиции» оказалось довольно много снежных скульптур, так или иначе связанных с плаванием. Что ж, для нынешней зимы это действительно актуально.

К слову, в этом году Всемирный день снега проходит в 45 странах. В рамках праздника проводятся бесплатные мастер-классы по зимним видам спорта, детские снежные фестивале и другие мероприятия. К празднованиям присоединились даже такие страны, как Бразилия и Перу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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