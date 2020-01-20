В Нижегородской области объявлен конкурс на присуждение экологической премии

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:51:15+03:00

Предложения по кандидатурам принимаются до 1 марта 2020 года

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Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области проводит конкурс по отбору кандидатов на вручение премии Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени В.В. Найденко. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского правительства.

На получение премии могут претендовать как предприятия, так и граждане, внесшие значительный вклад в охрану окружающей среды. Также получить премию можно за лучший экологический проект, рациональное природопользование, научную деятельность природоохранного значения.

Предложить кандидатуры могут как официальные лица — органы местного самоуправления, так и различные экологические организации.

Прием заявок продлится до 1 марта этого года по адресу: Кремль, корпус 14, кабинет 207. Для участия в конкурсе нужно предоставить информацию о кандидате в произвольной форме и его согласие на участие, в качестве дополнения принимаются печатные, фото- и видеоматериалы о деятельности соискателя за последние два года. Напомним, премия вручается один раз, повторное вручение одному и тому же человеку или организации невозможно.

Решение о присуждении премии будет принимать губернатор региона Глеб Никитин. Победитель получит звание «Лауреат премии Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени В.В.Найденко», диплом и денежную премию в размере 30 тысяч рублей.

Справка:

Валенти н Васи льевич Найде нко (7 декабря 1938 — 20 октября 2005) — российский учёный, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почётный гражданин Нижнего Новгорода, академик РААСН, ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Под его научным руководством реализовалась федеральная программа «Возрождение Волги», ряд международных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU