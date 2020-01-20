В Нижнем Новгороде в течение дня ожидаются сильный ветер и небольшой снег

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:03:46+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 0 градусов, в течение дня температура измениться незначительно – до +1 градуса.

Пасмурно, возможен снег. Ветер западный, от 5 метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 755-756 мм ртутного столба. Относительная влажность 90-92%.

В течение недели в Нижнем Новгороде по прогнозам синоптиков погода существенно не изменится, небольшое похолодание возможно во вторник вечером – до -3 градусов. В четверг и в пятницу сохранится погода ниже нуля, ниже всего температура опустится во второй половине дня в пятницу – синоптики прогнозируют до -8 градусов.

В среду и субботу – сильный ветер, порывами до 16 метров в секунду. В выходные в регион придет солнце - ожидается облачная с прояснениями погода, которая сохранится в течение нескольких дней.

Всю неделю синоптики прогнозируют осадки – снег и снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU