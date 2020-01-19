2020-01-19T17:52:12+03:00
Происшествия

Обгоревшее тело мужчины нашли у гаражей в Московском районе

Подозреваемый в убийстве уже задержан
Валерия ГРОМОВА
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Ночью 15 января 2020 года в гаражном кооперативе на улице Тореза в Московском районе Нижнего Новгорода было обнаружено обгоревшее тело неизвестного мужчины. Прибывшие на место происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство”, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

Через несколько часов правоохранители установили личность погибшего и задержали подозреваемого - 25-летнего нижегородца. По версии следствия, накануне - 14 января - он пригласил потерпевшего в арендованный гараж и избил его, а затем нанес несколько ударов по голове обухом топора.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, молодой человек вынес тело из гаража и поджег.

В убийстве нижегородец уже сознался. На допросе он рассказал, что купил у погибшего дорогой автомобиль, но позже выяснилось, что он ему не принадлежал. Он пригласил мужчину в гараж, чтобы потребовать вернуть деньги.

В ближайшее время 25-летнему жителю Московского района будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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