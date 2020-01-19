2020-01-19T14:35:28+03:00
Общество

Вакансия тусовщицы появилась в Нижнем Новгороде

В месяц можно заработать порядка 40 тысяч рублей
Валерия ГРОМОВА
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Один из баров, который находится в центре Нижнего Новгорода, разместил на сервисе по поиску работы необычную вакансию - им требуется тусовщица.

Опыт работы не обязателен, а вот из навыков необходимы умение работы в команде и грамотная речь. В чем же заключается эта работа? Все просто - тусовщица должна отрываться в баре на Рождественской улице ночью в течение четырех часов, переодически забираясь на барную стойку и завлекать гостей. В обязанности сотрудницы входят также улыбка и создание атмосферы в заведении.

Кроме того, девушка будет выкладывать сториз в Инстаграм - не менее двух за ночь, отмечая аккаунт или геолокацию бара.

Платят после каждой смены - в месяц можно заработать порядка 40 тысяч рублей. Еще и кормить будут: бесплатная кухня и бар включены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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