2020-01-19T12:20:33+03:00
Общество

Дни профориентации пройдут в центрах занятости Нижегородской области

Мероприятия запланированы на конец января и начало февраля
Валерия ГРОМОВА
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В период с 20 января по 7 февраля 2020 года в центрах занятости населения Большемурашкинского, Городецкого, Дивеевского, Кстовского, Лысковского, Сергачского, Сеченовского, Спасского, Уренского, Шарангского, Шатковского районов Нижегородской области, а также Первомайска и Сарова пройдут дни профориентации.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для всех желающих специалисты проведут консультации и конференции. Безработным гражданам и старшеклассникам местных школ будет оказана помощь в поиске работы. Их познакомят с процессом поиска и возможными видами профессиональной деятельности.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что уровень безработицы в Нижегородской области один из самых низких в стране и составляет 0,4%, в то время как показатель по России - 0,9%, а в Приволжском федеральном округе - 0,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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