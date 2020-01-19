Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Крещения Господня

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:30:39+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил православных верующих с праздником Крещения Господня.

- Издревле Крещение на Руси пользовалось особым почетом и уважением. Завершалась святочная неделя, увеличивался световой день, внутренне люди начинали готовиться к приходу весны. Именно поэтому праздник Крещения Господня всегда воспринимался как время, связанное с обновлением и очищением, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин напомнил, что и крестные ходы, и освящение воды в храмах и купание в купелях - все это всегда помогало людям чувствовать себя причастными к событиям, описанным в библии. А к крещенской воде всегда прикасались с глубоким чувством и ждали от нее помощи и исцеления.

«Крещенских морозов» в этом году в Нижегородской области не было - лед окреп далеко не везде.

- Уверен, что это не окажет влияния на праздничное настроение. Сознание своей сопричастности к общему делу гораздо важнее низкой температуры, льда и снега! Желаю вам здоровья и любви! Пусть в ваших домах царят мир и благополучие!, - пожелал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU