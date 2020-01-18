Парк Славы на Автозаводе благоустроят в 2020 году

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:28:18+03:00

Территория вокруг Вечного огня давно нуждается в ремонте

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В 2020 году в Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоится благоустройство парка Славы. Об этом на свой странице в социальных сетях рассказал мэр города Владимир Панов.

Чиновник подчеркнул, что территория вокруг Вечного огня давно нуждается в ремонте, но выполнить его не получалось, потому что она принадлежала ООО “ГАЗ”. А в прошлом году при активном участии губернатора Глеба Никитина удалось передать мемориал в федеральную собственность.

Благодаря местным жителям парк вошел в программу «Формирование комфортной городской среды» на этот год. Первые обсуждения уже прошли, проектирование в - процессе.

- Предстоит замена брусчатки, ремонт ступеней лестницы к Вечному огню, восстановление освещения и установка новых скамеек, на которых удобно было бы сидеть ветеранам, пришедшим почтить память земляков-героев и ушедших друзей, - написал Панов.

Также градоначальник добавил, что ко Дню победы Вечный огонь зажжется еще и на площади Славы в Сормове - перед мемориальным комплексом «Танки "Борец за свободу товарищ Ленин" и Т-34».

ИСТОЧНИК KP.RU