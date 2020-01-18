2020-01-18T14:12:55+03:00
Общество

Год памяти и славы стартует в Нижегородской области 23 января

Откроют мероприятия в честь 90-летия Тани Савичевой и запуск Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 января 2020 года в Нижегородской области будут запущены мероприятия Года памяти и славы, заявил губернатор Глеб Никитин.

Мы обязаны сохранить память о Победе и защитить ее от искажений. Нижегородская область внесла большой вклад в дело Победы. У нас много памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, но главное, чем мы гордимся – это люди. Те, кто сражался на фронте и трудился в тылу, - подчеркнул он.

Глеб Никитин напомнил, что у региона особая связь с блокадой Ленинграда, и в целом в этом году нужно сделать особый акцент на изучении этой истории.

23 января исполняется 90 лет со дня рождения Тани Савичевой. Во время обучения в школе она вела дневник, где рассказывала о том, как теряет близких. В эпицентре событий стоит районный поселок Шатки, куда эвакуировали Твню. В связи с этим там проведут митинг и возложат цветы к могиле школьницы.

После этого на территории области стартует Всероссийская акция «Блокадный хлеб», символом которой станет кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой паек получали на день жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парк Славы на Автозаводе благоустроят в 2020 году
Первенство России по фехтованию среди юниоров пройдет в Арзамасе
Год памяти и славы стартует в Нижегородской области 23 января
Новых цех для выращивания стерляди и форели построят в Нижегородской области
Два автобуса сгорели дотла в Заволжье минувшим вечером
В Нижнем Новгороде прекращены поиски 27-летней мамы с годовалым ребенком
Владимир Панов начал ездить на работу на автобусах
В Нижегородской области снизились цены на мясо и рис
Нижегородцы устроили дебош на борту самолета
Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде
Более 70 новых автобусов выйдут на дороги Нижнего Новгорода
Глеб Никитин: "Федеральная доплата станет существенной поддержкой классных руководителей региона"
Более миллиона пассажиров перевез нижегородский аэропорт в прошлом году
В нижегородском зоопарке продолжается новогодний бэби-бум
В Нижегородской области стартует Всероссийский конкурс «Хрустальные звездочки»
В нижегородской областной библиотеке оцифровали 20 редких книг и документов
В феврале дольщики ЖК «Окский берег» в Нижнем Новгороде начнут получать компенсации
Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК на 12,3%
Благоустройство пяти территорий обсудят в Нижнем Новгороде на следующей неделе
В Нижнем Новгороде в выходные ожидается пасмурная и ветреная погода
Госдолг Нижегородской области за год стал меньше более чем на 350 млн рублей
Бережливые технологии внедрят в 5 ФОКах Нижегородской области
В Нижегородской области вдвое сократилось число браков с иностранцами
Нижегородский аквапарк подорожал до 5 миллиардов рублей
На создание нижегородских фермерских хозяйств будет направлено более 50 млн рублей
В Нижегородской области начал работу интернет-портал «Серафимова земля»
«Нижний Новгород» обыграл греческий «Перистери» в матче Лиги Чемпионов
В Нижегородской области две пенсионерки подрались из-за квитанций ЖКХ
Нижегородская область вошла в Ассоциацию инновационных регионов