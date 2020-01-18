Год памяти и славы стартует в Нижегородской области 23 января

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:12:55+03:00

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23 января 2020 года в Нижегородской области будут запущены мероприятия Года памяти и славы, заявил губернатор Глеб Никитин.

Мы обязаны сохранить память о Победе и защитить ее от искажений. Нижегородская область внесла большой вклад в дело Победы. У нас много памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, но главное, чем мы гордимся – это люди. Те, кто сражался на фронте и трудился в тылу, - подчеркнул он.

Глеб Никитин напомнил, что у региона особая связь с блокадой Ленинграда, и в целом в этом году нужно сделать особый акцент на изучении этой истории.

23 января исполняется 90 лет со дня рождения Тани Савичевой. Во время обучения в школе она вела дневник, где рассказывала о том, как теряет близких. В эпицентре событий стоит районный поселок Шатки, куда эвакуировали Твню. В связи с этим там проведут митинг и возложат цветы к могиле школьницы.

После этого на территории области стартует Всероссийская акция «Блокадный хлеб», символом которой станет кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой паек получали на день жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU