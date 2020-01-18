2020-01-18T15:26:13+03:00
Общество

Новых цех для выращивания стерляди и форели построят в Нижегородской области

Производство осетровых рыб в регионе выросло на 61%
Валерия ГРОМОВА
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В Нижегородской области стартовало строительство нового инкубационно-малькового цеха для выращивания стерляди и форели. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, производство осетровых рыб выросло на 61%.

По словам руководителя комитета госохотнадзора Николая Бондаренко, расширение производства проводится на субсидии, инициированные губернатором Глебом Никитиным в рамках региональной программы «Развитие товарной аквакультуры».

- Например, ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» в 2019 году начато строительство инкубационно-малькового цеха для стерляди и форели. Это означает, что на прилавках появится больше свежей продукции от наших, нижегородских хозяйств, - отметил Бондаренко.

Как уточнил управляющий ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» Александр Галкин, новый цех под Мулино строится на сто бассейнов. Там можно будет инкубировать можно будет разные виды рыб: карпа, сазана и щуку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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