Два автобуса сгорели дотла в Заволжье минувшим вечером

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:14:23+03:00

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Два автобуса марки ПАЗ сгорели в Заволжье вечером 17 января 2020 года. Об этом очевидцы происшествия сообщили в социальных сетях, опубликовав кадры с места событий.

На них видно, как горят транспортные средства, огонь видно за несколько километров. В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области уточнили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение либо повреждение имущества" УК РФ. ЧП произошло около одиннадцати часов вечера на автостоянке на улице Пушкина. К счастью, никто из людей не пострадал.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержании лиц, причастных к поджогу, - пояснили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося выясняются. По словам очевидцев, это уже не первые автобусы, которые были охвачены огнем в Заволжье за последний месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU