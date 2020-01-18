Владимир Панов начал ездить на работу на автобусах

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:37:40+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов будет добираться на работу на муниципальном общественном транспорте - чиновник намерен лично проверить работу автобусов. Как сообщили в администрации города, 17 января глава приволжской столицы уже прокатился от улицы Голубева до Оперного театра на А-20, а потом пересел на троллейбус, следующий до кремля.

Отмечается, что Панов проверил интервалы движения транспорта через приложение - за 8 минут через остановку проехали две частные маршрутки и два социальных автобуса.

Добираясь до площади Минина, мэр пообщался с другими пассажирами и узнал их мнение по поводу работы автобусов и троллейбусов. По его словам, с начала этой недели на улицы Нижнего Новгорода начали выходить автобусы из новой партии в 74 единиц. До конца января в город придут еще 70 новых ЛИАЗов.

ИСТОЧНИК KP.RU