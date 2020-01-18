2020-01-18T10:37:40+03:00
Общество

Владимир Панов начал ездить на работу на автобусах

Мэр лично намерен проверить работу общественного транспорта
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов будет добираться на работу на муниципальном общественном транспорте - чиновник намерен лично проверить работу автобусов. Как сообщили в администрации города, 17 января глава приволжской столицы уже прокатился от улицы Голубева до Оперного театра на А-20, а потом пересел на троллейбус, следующий до кремля.

Отмечается, что Панов проверил интервалы движения транспорта через приложение - за 8 минут через остановку проехали две частные маршрутки и два социальных автобуса.

Добираясь до площади Минина, мэр пообщался с другими пассажирами и узнал их мнение по поводу работы автобусов и троллейбусов. По его словам, с начала этой недели на улицы Нижнего Новгорода начали выходить автобусы из новой партии в 74 единиц. До конца января в город придут еще 70 новых ЛИАЗов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два автобуса сгорели дотла в Заволжье минувшим вечером
В Нижнем Новгороде прекращены поиски 27-летней мамы с годовалым ребенком
Владимир Панов начал ездить на работу на автобусах
В Нижегородской области снизились цены на мясо и рис
Нижегородцы устроили дебош на борту самолета
Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде
Более 70 новых автобусов выйдут на дороги Нижнего Новгорода
Глеб Никитин: "Федеральная доплата станет существенной поддержкой классных руководителей региона"
Более миллиона пассажиров перевез нижегородский аэропорт в прошлом году
В нижегородском зоопарке продолжается новогодний бэби-бум
В Нижегородской области стартует Всероссийский конкурс «Хрустальные звездочки»
В нижегородской областной библиотеке оцифровали 20 редких книг и документов
В феврале дольщики ЖК «Окский берег» в Нижнем Новгороде начнут получать компенсации
Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК на 12,3%
Благоустройство пяти территорий обсудят в Нижнем Новгороде на следующей неделе
В Нижнем Новгороде в выходные ожидается пасмурная и ветреная погода
Госдолг Нижегородской области за год стал меньше более чем на 350 млн рублей
Бережливые технологии внедрят в 5 ФОКах Нижегородской области
В Нижегородской области вдвое сократилось число браков с иностранцами
Нижегородский аквапарк подорожал до 5 миллиардов рублей
На создание нижегородских фермерских хозяйств будет направлено более 50 млн рублей
В Нижегородской области начал работу интернет-портал «Серафимова земля»
«Нижний Новгород» обыграл греческий «Перистери» в матче Лиги Чемпионов
В Нижегородской области две пенсионерки подрались из-за квитанций ЖКХ
Нижегородская область вошла в Ассоциацию инновационных регионов