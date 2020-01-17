2020-01-17T17:23:45+03:00
Общество

Нижегородцы устроили дебош на борту самолета

Капитан судна пригрозил сделать экстренную посадку
Елена ЛАЗАРЕВА
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Двое нетрезвых мужчин устроили дебош на борту следовавшего из Таиланда в Нижний Новгород чартерного рейса.

Рейс из Пхукета совершал лайнер компании Azur Air. Сразу после вылета двое мужчин начали распивать спиртные напитки, не реагируя на просьбы бортпроводников прекратить. Затем один из дебоширов начал провоцировать конфликт с другими пассажирами, размахивать руками, нецензурно выражаться.

В дело вмешался еще один пассажир, и успокаивать конфликтующие стороны пришлось всем салоном, поскольку капитан уже собирался совершить экстренную посадку.

На месте назначения пассажиров встретил наряд транспортной полиции.

«Авиадебоширы после посадки лайнера доставлены в линейный отдел полиции, где в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 20.20 и 20.21 КоАП РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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