Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:54:07+03:00

В новом офисе будут работать около 300 сотрудников

Изменить размер текста: A A

Сегодня в областном центре открылся офис Центра исследований и разработок Intel. Это уже второй офис компании в Нижнем Новгороде. В новом офисе будут работать порядка 300 сотрудников, включая тех кто уже работает в компании.

В торжественном открытии приняли участие вице-президент и генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России Марина Алексеева, операционный директор Intel в России и Скандинавии Дарья Кирьянова, заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам Intel в России Иван Кузьмин. Нижегородскую область представлял губернатор региона Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что R&D-центр Intel в Нижнем Новгороде - один из крупнейших центров исследований и разработок Intel в мире. Причем нижегородский Центр был открыт в числе первых в России.

«Для области очень важен тот факт, что компания проводит образовательные программы и сотрудничает с ведущими вузами региона. Уже сейчас спрос на специалистов в области высоких технологий вдвое превышает предложение, - подчеркнул глава региона. – Я вижу ясные перспективы сотрудничества».

Марина Алексеева отметила, что основными направлениеми деятельности открывшегося Центра стало развитие глобальных проектов Intel в области программного обеспечения, искусственного интеллекта, машинного зрения, 5G и интернета вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU