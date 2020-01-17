Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде
Сегодня в областном центре открылся офис Центра исследований и разработок Intel. Это уже второй офис компании в Нижнем Новгороде. В новом офисе будут работать порядка 300 сотрудников, включая тех кто уже работает в компании.
В торжественном открытии приняли участие вице-президент и генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России Марина Алексеева, операционный директор Intel в России и Скандинавии Дарья Кирьянова, заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам Intel в России Иван Кузьмин. Нижегородскую область представлял губернатор региона Глеб Никитин.
Глава региона отметил, что R&D-центр Intel в Нижнем Новгороде - один из крупнейших центров исследований и разработок Intel в мире. Причем нижегородский Центр был открыт в числе первых в России.
«Для области очень важен тот факт, что компания проводит образовательные программы и сотрудничает с ведущими вузами региона. Уже сейчас спрос на специалистов в области высоких технологий вдвое превышает предложение, - подчеркнул глава региона. – Я вижу ясные перспективы сотрудничества».
Марина Алексеева отметила, что основными направлениеми деятельности открывшегося Центра стало развитие глобальных проектов Intel в области программного обеспечения, искусственного интеллекта, машинного зрения, 5G и интернета вещей.
ИСТОЧНИК KP.RU