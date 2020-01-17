Более 70 новых автобусов выйдут на дороги Нижнего Новгорода

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:58:02+03:00

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До конца недели на городские маршруты выйдут 74 новых автобуса, приобретенных МП «Нижегородпассажиравтотранс». С 13 января по поручению областного правительства проводился анализ транспортной ситуации на дорогах города с целью определить, на какие именно маршруты будут направлен новый транспорт.

После детального анализа всех показателей было принято решение распределить новые автобусы по следующим маршрутам: А1, А2, А3, А9, А10, А11, А15, А20, А26, А37, А40, А43, А48, А53, А 56, А62, А 64, А65, А66, А69, А72, А77, А80, А85 и А90.

Больше всего новых машин выйдет на маршруты А26 (10 новых автобусов), А62 (8), А2 (6), А9 и А72 (по 5). На остальные маршруты выйдут по 1-3 новых автобуса.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил городской администрации отреагировать на ситуацию с отменой маршрутных такси. Особенно много нареканий от нижегородцев последовало на отмену маршруток №46, 78 и 98.

«Везде, где принимаются решения об отмене какого-либо маршрута, должны быть приняты компенсирующие меры», - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU