Глеб Никитин: "Федеральная доплата станет существенной поддержкой классных руководителей региона"

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:20:56+03:00

Доплату планируется ввести с 1 сентября 2020 года

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В школах Нижегородской области сегодня более 16 000 классных руководителей, сообщает пресс-служба областного правительства. Каждый получает доплату 2000 рублей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию предложил ввести доплату школьным классным руководителям в размере пяти тысяч рублей из федерального бюджета.

«С учетом того, что региональная доплата сохранится, каждый классный руководитель ежемесячно будет получать доплату в среднем семь тысяч рублей», - отметил глава региона Глеб Никитин.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Образование» в регионе открылись 46 «Точек роста» для 9,5 тысяч детей.

Ранее сообщалось что к 2022 году в регионе будет создано более 14 тысяч новых мест дополнительного образования для 170 тысяч юных нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU