2020-01-17T13:31:54+03:00
Общество

Более миллиона пассажиров перевез нижегородский аэропорт в прошлом году

Большая часть пассажиров летала внутрироссийскими маршрутами
Елена ЛАЗАРЕВА
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Международный аэропорт Стригино в 2019 году перевез 1 млн 129 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Примерно две трети пассажиров летали внутрироссийскими рейсами - перевозками на внутренних направлениях воспользовались 794 тыс. пассажиров. Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях, помимо Москвы, стали Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Симферополь и Самара.

Около 335 тысяч человек вылетали из нижегородского аэропорта за границу – наибольшей популярностью пользовались Анталья, Даламан, Ларнака, Минск и Дубай.

В прошлом году из «Стригино» воздушные суда вылетали в 34 направлениях, из которых 21 – регулярные. В 2019 году авиакомпании совершили 7 235 вылетов из Стригино.

По большей части, пассажиры летали на самолетах Airbus A320, Airbus A321, Boeing 737-800, Sukhoi Superjet 100 и Embraer E-170.

ИСТОЧНИК KP.RU

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