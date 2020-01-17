Более миллиона пассажиров перевез нижегородский аэропорт в прошлом году
Международный аэропорт Стригино в 2019 году перевез 1 млн 129 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Примерно две трети пассажиров летали внутрироссийскими рейсами - перевозками на внутренних направлениях воспользовались 794 тыс. пассажиров. Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях, помимо Москвы, стали Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Симферополь и Самара.
Около 335 тысяч человек вылетали из нижегородского аэропорта за границу – наибольшей популярностью пользовались Анталья, Даламан, Ларнака, Минск и Дубай.
В прошлом году из «Стригино» воздушные суда вылетали в 34 направлениях, из которых 21 – регулярные. В 2019 году авиакомпании совершили 7 235 вылетов из Стригино.
По большей части, пассажиры летали на самолетах Airbus A320, Airbus A321, Boeing 737-800, Sukhoi Superjet 100 и Embraer E-170.
ИСТОЧНИК KP.RU